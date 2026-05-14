Atlas en Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres

La entidad formó parte de la categoría de organizaciones con más de 250 colaboradores, en un proceso de evaluación que incluyó a más de 100 empresas certificadas en el país.

Con este resultado, Banco Atlas alcanza su tercer año consecutivo dentro de este ranking. Hoy, el 47,1% de la nómina de Banco Atlas está compuesta por mujeres, un reflejo de que la equidad de género se traduce en hechos concretos dentro de la organización. “Sabemos que construir un lugar donde las mujeres puedan crecer no es solo una intención, es una decisión que se trabaja todos los días. Este reconocimiento refleja ese camino y nos desafía a seguir generando oportunidades reales de desarrollo”, dijo Hernando Lesme, gerente general de Banco Atlas.