Empresariales
15 de mayo de 2026 a la - 01:00

Desde La Rural: un legado compartido

La Rural Seguros, fundada en el año 1920.
La Rural Seguros, fundada en el año 1920.Gentileza

Desde la llegada de los primeros pioneros a La Colmena en 1936, la historia de LA RURAL SA de Seguros ha caminado a la par de la colectividad japonesa.

Por ABC Color

Como empresa fundada en 1920, hemos tenido el honor de ver a esta comunidad crecer, integrarse y formar parte aportando positivamente a nuestra sociedad.

Respaldo internacional

Con el respaldo de la aseguradora más importante de Japón, The Tokio Marine Group, por más de medio siglo y la presencia de miembros de la colectividad en nuestro cuadro directivo, nos unimos a las celebraciones por estas nueve décadas de historia. Saludamos la tenacidad y la calidez de una comunidad que es parte fundamental de nuestra identidad y los lazos de amistad entre Paraguay y Japón.