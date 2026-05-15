Desde La Rural: un legado compartido

Como empresa fundada en 1920, hemos tenido el honor de ver a esta comunidad crecer, integrarse y formar parte aportando positivamente a nuestra sociedad.

Respaldo internacional

Con el respaldo de la aseguradora más importante de Japón, The Tokio Marine Group, por más de medio siglo y la presencia de miembros de la colectividad en nuestro cuadro directivo, nos unimos a las celebraciones por estas nueve décadas de historia. Saludamos la tenacidad y la calidez de una comunidad que es parte fundamental de nuestra identidad y los lazos de amistad entre Paraguay y Japón.