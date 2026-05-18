Empresariales
18 de mayo de 2026 a la - 16:48

Casa Rica presenta una cena exclusiva junto a Jimena Monteverde

La chef argentina Jimena Monteverde cocinará en Casa Rica Molas López.
Casa Rica recibirá a Jimena Monteverde, una de las cocineras más reconocidas de la televisión argentina actual, para vivir una noche gastronómica exclusiva en El Molinillo Molas López.

Por ABC Color

Bajo el concepto Italia a tu mesa, la experiencia propondrá una cena premium inspirada en la cocina italiana, con menú especial, ambientación temática, música en vivo y la presencia de Jimena como anfitriona invitada.

Es una propuesta pensada para disfrutar de la gastronomía de cerca, en un ambiente cálido, elegante y celebratorio, como solo Casa Rica sabe ofrecer.

La cena se realizará el 30 de mayo próximo y cuenta con cupos limitados.

Los tickets están a la venta, por lo que se recomienda reservar con anticipación para asegurar un lugar en esta experiencia única.

Será una noche para sentarse alrededor de la mesa, compartir, brindar y dejarse llevar por los sabores de Italia, con una curaduría gastronómica especial y el sello cercano, fresco y descontracturado de Jimena Monteverde.

El menú incluirá estación de antipastos, pastas, risotto y postres italianos, con preparaciones como vitel toné, burrata con jamón crudo y pistachos, ñoquis a la romana, risotto de tomate con ragú de carne, tiramisú y mousse de chocolate y avellanas, entre otras opciones.

Las entradas

El costo de la entrada es de G. 350.000 y se reservan al 0217297200.

Esta experiencia será posible gracias al acompañamiento de las marcas que auspiciarán y apoyarán la propuesta, sumándose a Casa Rica para celebrar la gastronomía, el encuentro y los buenos momentos alrededor de la mesa: Itaú, como auspiciante, Chandon y Terrazas de los Andes como marcas de apoyo.