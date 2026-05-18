Casa Rica presenta una cena exclusiva junto a Jimena Monteverde

Bajo el concepto Italia a tu mesa, la experiencia propondrá una cena premium inspirada en la cocina italiana, con menú especial, ambientación temática, música en vivo y la presencia de Jimena como anfitriona invitada.
Es una propuesta pensada para disfrutar de la gastronomía de cerca, en un ambiente cálido, elegante y celebratorio, como solo Casa Rica sabe ofrecer.
La cena se realizará el 30 de mayo próximo y cuenta con cupos limitados.
Los tickets están a la venta, por lo que se recomienda reservar con anticipación para asegurar un lugar en esta experiencia única.
Será una noche para sentarse alrededor de la mesa, compartir, brindar y dejarse llevar por los sabores de Italia, con una curaduría gastronómica especial y el sello cercano, fresco y descontracturado de Jimena Monteverde.
El menú incluirá estación de antipastos, pastas, risotto y postres italianos, con preparaciones como vitel toné, burrata con jamón crudo y pistachos, ñoquis a la romana, risotto de tomate con ragú de carne, tiramisú y mousse de chocolate y avellanas, entre otras opciones.
Las entradas
El costo de la entrada es de G. 350.000 y se reservan al 0217297200.
Esta experiencia será posible gracias al acompañamiento de las marcas que auspiciarán y apoyarán la propuesta, sumándose a Casa Rica para celebrar la gastronomía, el encuentro y los buenos momentos alrededor de la mesa: Itaú, como auspiciante, Chandon y Terrazas de los Andes como marcas de apoyo.