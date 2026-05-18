Central Shop apuesta a rapidez y experiencia en el retail digital

Central Shop consolida su posicionamiento dentro del retail digital paraguayo apostando a una experiencia de compra basada en rapidez, atención personalizada y eficiencia logística, en un contexto donde el consumidor se vuelve cada vez más informado y exigente.

Desde la firma explican que las categorías con mayor movimiento actualmente son tecnología, televisores, electrodomésticos, muebles, artículos para el hogar, cuidado personal y perfumería. Asimismo, se registra un crecimiento importante en productos vinculados al trabajo y al confort doméstico, como herramientas, materiales de construcción y dispositivos inteligentes para el hogar.

La empresa sostiene que el consumidor paraguayo evolucionó hacia una compra mucho más digital e informada, donde comparar precios, analizar beneficios y priorizar tiempos de entrega se volvió parte central de la decisión de compra.

En este escenario, Central Shop impulsa una propuesta de valor enfocada en entregas en menos de 24 horas, buscando responder a las nuevas exigencias del mercado y fortalecer la experiencia del cliente.

“Hoy no solo compite el precio, sino también la experiencia completa que recibe el cliente antes, durante y después de la compra”, destacan desde la compañía.

Las promociones y beneficios continúan teniendo un rol importante dentro del sector retail, aunque la empresa asegura que factores como la confianza, la financiación, la facilidad de compra y la atención ágil ganan cada vez más relevancia.

En cuanto a las tendencias de consumo, sobresalen productos tecnológicos como celulares, notebooks, televisores y smartwatches, aunque electrodomésticos tradicionales como heladeras, cocinas y lavarropas mantienen una fuerte presencia en el mercado.

Con expectativas positivas para el sector, Central Shop proyecta continuar fortaleciendo su estructura logística, tecnológica y omnicanal, acompañando el crecimiento sostenido del comercio electrónico en Paraguay.

Para conocer más acerca de la empresa, las personas interesadas pueden ingresar a su página web www.centralshop.com.py.