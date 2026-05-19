Banco Atlas presenta la nueva edición de la corrida ASA Run

La conferencia de presentación se llevó a cabo en las instalaciones del colegio con la presencia de autoridades de la institución educativa, representantes de Paraguay Marathon Club (PMC), Banco Atlas y marcas aliadas.

En esta edición 2026, el ASA Run ofrecerá circuitos de 5 y 10 kilómetros para adultos, además de categorías inclusivas y recorridos adaptados para niños, bajo la organización técnica de PMC.

La propuesta busca seguir consolidándose como uno de los encuentros deportivos más importantes del país, promoviendo la participación de corredores de todas las edades en una experiencia que combina deporte, comunidad y entretenimiento.

“Nos entusiasma acompañar nuevamente una iniciativa que moviliza a toda la comunidad educativa y promueve valores como el trabajo en equipo, la inclusión y la vida activa. ASA Run ya se convirtió en un espacio de encuentro muy esperado por familias y corredores”, señaló Sol Mendieta, gerente de Marketing de Banco Atlas.

Los más pequeños también tendrán su espacio dentro del evento, con recorridos especialmente diseñados para fomentar la actividad física en un entorno seguro y familiar.

La entrega de kits se realizará en delSol Shopping los días jueves 28 y viernes 29 de mayo de 10:00 a 21:00.

Banco Atlas acompaña nuevamente esta iniciativa, reafirmando su compromiso con propuestas que impulsan el deporte, la integración y el desarrollo de la comunidad.