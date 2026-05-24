Universidad Central del Paraguay lidera cumbre sobre tuberculosis

El próximo 25 de mayo, el Hotel Sheraton de Asunción será sede de la Jornada Científica “Tuberculosis, un problema mayor de salud pública”. La organización de este encuentro está liderada por la Universidad Central del Paraguay (UCP), institución que logró articular un esfuerzo organizativo conjunto con la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y el Ministerio de Justicia.

El evento se desarrolla bajo el marco del Proyecto Estratégico ESTRA01-34, conocido como “Rompiendo Cadenas”. Desde una perspectiva netamente informativa, esta cumbre marca un precedente sobre cómo la academia asume un rol activo frente a las crisis sanitarias del país. El objetivo de la UCP es transformar la investigación universitaria en datos concretos que colaboren de manera directa con las acciones del Estado para la erradicación y el control epidemiológico de la enfermedad.

El peso institucional de la UCP en la agenda pública quedará en evidencia durante el panel central, denominado “Multisectorialidad en la investigación en salud”. En este espacio de debate, el vicerrector de la universidad, Mag. Ing. Luis López Lafuente, compartirá la mesa con altas autoridades del Gobierno, entre las que destacan la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán Wasilchuk; el ministro del CONACYT, D. Sc. Benjamín Barán Cegla; y el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.

En el plano internacional, la jornada facilitará el intercambio de conocimientos médicos mediante el bloque dedicado a la Fundación de la Red TB. El programa de este segmento incluye la disertación de referentes globales como Ricardo Arcêncio y Vania Silva, autoridades de la REDE-TB. A ellos se sumarán Gabriela Gago, presidenta de la SLAMTB, e Isabel Salazar, líder de la ALAT, consolidando a la universidad como un canal directo hacia las normativas y prácticas médicas mundiales.

Finalmente, uno de los módulos más críticos de la jornada será el análisis del impacto de la enfermedad en poblaciones de encierro a través de la mesa “TB en Prisiones”. Este segmento contará con la ponencia del profesor Jason Andrews, de la Universidad de Stanford, y del reconocido epidemiólogo paraguayo Dr. Guillermo Sequera, junto a investigadores de Brasil y Uruguay. Con este encuentro, la Universidad Central reafirma su tarea de informar, educar y plantear soluciones medibles ante los actuales desafíos de salud pública.