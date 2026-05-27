Copetrol realiza primer congreso de operadores 2026 bajo el concepto “La energía nos conecta”

La jornada se desarrolló en el Sheraton Asunción Hotel y fue un espacio de actualización, análisis y alineación estratégica entre los referentes que sostienen diariamente la operación de la red Copetrol a nivel nacional.

El evento contó con la presencia del Econ. Jorge Cáceres, gerente general de Copetrol; Lic. Arlette Zapag, directora; y del Dr. Juan José Zapag, presidente y director de la firma, junto a gerentes y directivos de distintas áreas de la compañía.

La agenda incluyó exposiciones a cargo de referentes nacionales e internacionales vinculados al liderazgo, la gestión y la evolución de los negocios.

El economista Hugo Royg presentó un análisis sobre el contexto económico actual y los escenarios proyectados para el país y la región.

La consultora Verónica Pozzo desarrolló la conferencia “Evolución de la Gestión en Estaciones de Servicio: tecnología, procesos y personas”, enfocada en profesionalización operativa, toma de decisiones y experiencia del cliente.

El cierre de conferencias estuvo a cargo de Rodrigo Fernández de Paredes, conferencista internacional y especialista en liderazgo y equipos de alto desempeño. Su charla “Construyendo al mejor equipo” abordó el impacto del liderazgo y la construcción de equipos orientados a resultados sostenibles.

De la misma manera, el programa incluyó un espacio de entretenimiento a cargo de Enrique Pavón. La conducción del evento estuvo a cargo de Hernán Osorio y Ondina Cantero.

El cierre institucional fue liderado por el presidente de Copetrol, Juan José Zapag, y culminó con un brindis acompañado por el show musical de Melissa Hicks junto a su grupo Tekové.

Este congreso representó el primer gran encuentro del año dirigido a operadores, el cual forma parte del plan de fortalecimiento, capacitación y desarrollo conjunto de la red de estaciones de servicio Copetrol en todo el país.