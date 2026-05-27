Empresariales
27 de mayo de 2026 a la - 19:37

Copetrol realiza primer congreso de operadores 2026 bajo el concepto “La energía nos conecta”

Hombre presentando en escenario con gráfico sobre precios de combustibles, audiencia atenta en un salón del hotel.
El Congreso de Operadores 2026 ofreció un espacio para el aprendizaje, análisis y actualización. Pedro Gonzalez

Copetrol llevó adelante el primer Congreso de Operadores 2026, un encuentro que reunió a operadores de estaciones de servicio de todo el país bajo el concepto “La energía que nos conecta”.

Por ABC Color

La jornada se desarrolló en el Sheraton Asunción Hotel y fue un espacio de actualización, análisis y alineación estratégica entre los referentes que sostienen diariamente la operación de la red Copetrol a nivel nacional.

El evento contó con la presencia del Econ. Jorge Cáceres, gerente general de Copetrol; Lic. Arlette Zapag, directora; y del Dr. Juan José Zapag, presidente y director de la firma, junto a gerentes y directivos de distintas áreas de la compañía.

La agenda incluyó exposiciones a cargo de referentes nacionales e internacionales vinculados al liderazgo, la gestión y la evolución de los negocios.

El economista Hugo Royg presentó un análisis sobre el contexto económico actual y los escenarios proyectados para el país y la región.

La consultora Verónica Pozzo desarrolló la conferencia “Evolución de la Gestión en Estaciones de Servicio: tecnología, procesos y personas”, enfocada en profesionalización operativa, toma de decisiones y experiencia del cliente.

El cierre de conferencias estuvo a cargo de Rodrigo Fernández de Paredes, conferencista internacional y especialista en liderazgo y equipos de alto desempeño. Su charla “Construyendo al mejor equipo” abordó el impacto del liderazgo y la construcción de equipos orientados a resultados sostenibles.

De la misma manera, el programa incluyó un espacio de entretenimiento a cargo de Enrique Pavón. La conducción del evento estuvo a cargo de Hernán Osorio y Ondina Cantero.

El cierre institucional fue liderado por el presidente de Copetrol, Juan José Zapag, y culminó con un brindis acompañado por el show musical de Melissa Hicks junto a su grupo Tekové.

Este congreso representó el primer gran encuentro del año dirigido a operadores, el cual forma parte del plan de fortalecimiento, capacitación y desarrollo conjunto de la red de estaciones de servicio Copetrol en todo el país.