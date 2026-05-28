Alex lanzó campaña mundialista “Vestí tu pasión”

El lanzamiento de la campaña se realizó en la planta industrial de Alex, ubicada en Luque, en un evento especial que reunió a invitados especiales, medios de comunicación e influencers, en una jornada cargada de entusiasmo y espíritu mundialista. Como antesala al evento, la marca organizó una caravana que partió desde la Costanera de Asunción, anticipando el ambiente festivo que acompañará el esperado regreso de Paraguay al Mundial.

El regreso a la máxima cita del fútbol representa mucho más que deporte: significa ilusión, orgullo y la oportunidad de volver a compartir momentos que quedan grabados en la memoria de generaciones enteras. Desde las reuniones familiares hasta los festejos entre amigos, la pasión vuelve a sentirse en cada rincón del país, despertando nuevamente la emoción de alentar juntos.

“Desde Alex y Star nos sumamos a esta gran fiesta que significa volver a tener a Paraguay en un mundial regalando una remera con la compra de su moto Star o su televisor Electrostar de 43, 50, 55 o 65 pulgadas a partir del 25 de mayo y hasta agotar stock. Para que así puedan vestir su pasión y llevar a Paraguay en su piel”, comentó Janeth Polanco, gerente de Marketing de Alex.

Con más de 80 años de trayectoria en el mercado nacional, Alex reafirma su compromiso de seguir cerca de los hogares paraguayos, ofreciendo calidad, garantía y el respaldo de una empresa líder, con servicio técnico especializado y presencia en casi 90 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional.

“Vestí tu pasión” ya se encuentra disponible en todas las tiendas Alex del país y también a través de la tienda online oficial.

Para más información, los interesados pueden visitar la página web www.alex.com.py o acercarse a la sucursal Alex más cercana.