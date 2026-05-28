Brick cumple 24 años de creatividad para marcas

A más de dos décadas de su creación, Brick continúa evolucionando como una agencia integral que combina creatividad, estrategia y entendimiento del negocio para construir ideas con impacto.

Lo que comenzó como la primera Central de Medios del Paraguay y del Holding Texo, hoy se consolida como una agencia capaz de conectar medios, contenido, PR, digital, experiencias y creatividad bajo una misma visión estratégica.

Durante el último año, Brick atravesó una etapa de expansión marcada por la incorporación de nuevas marcas a su cartera, entre ellas Cavallaro y Natania, fortaleciendo su presencia en distintas categorías y consolidando relaciones con anunciantes líderes del mercado.

A este crecimiento se suma uno de los hitos más importantes para la agencia: la obtención del Gran Tatakua 2025, el máximo reconocimiento de la publicidad.