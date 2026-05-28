GWM realizó una experiencia off-road extrema en Villeta con pruebas de rally, barro y agua

Bajo el nombre GWM off-road edición Villeta, se llevó a cabo un exclusivo encuentro donde los clientes pusieron a prueba la robustez y tecnología de sus vehículos en un entorno diseñado para la máxima exigencia.

El encuentro tuvo lugar en el circuito de pruebas de alto rendimiento de Test drive, donde los participantes pudieron experimentar el verdadero ADN todoterreno de sus unidades.

La actividad no solo buscó brindar una experiencia de aventura, sino también fortalecer el conocimiento de los conductores sobre las prestaciones de seguridad y tracción de sus vehículos.

Un desafío técnico paso a paso

El circuito fue diseñado para cubrir todos los escenarios posibles fuera del asfalto.

Los clientes enfrentaron una serie de pruebas técnicas que incluyeron:

● Circuito de rally: Para experimentar la estabilidad y respuesta a velocidad.

● Vadeos en agua: Poniendo a prueba la capacidad de sellado y profundidad.

● Subidas y bajadas de montículos: Donde el control de descenso y el torque fueron protagonistas.

● Zonas de barro y piedras: Desafiando la tracción en terrenos inestables.

● Curvas en arena: Evaluando la maniobrabilidad en superficies blandas.

● Obstáculos y escalones de madera: Para demostrar la articulación de la suspensión y los ángulos de ataque.

Instrucción de primer nivel

Para garantizar la seguridad y el aprendizaje, cada etapa del recorrido contó con la guía constante de instructores expertos.

Estos profesionales asesoraron a los clientes sobre cómo optimizar el uso de los modos de manejo y las asistencias electrónicas, permitiéndoles superar cada obstáculo con total confianza y precisión.

Mucho más que una prueba de manejo

Fiel al espíritu de comunidad de GWM, la jornada fue también un espacio de camaradería.

Los asistentes fueron recibidos con un desayuno energético para comenzar la actividad y, al finalizar las pruebas, compartieron un tradicional asado de almuerzo.

Como cierre de la jornada, los participantes recibieron regalos exclusivos de la marca, celebrando así su pertenencia a la familia GWM.

Con el GWM off-road edición Villeta, la marca reafirma su compromiso de brindar experiencias únicas a sus clientes, demostrando que sus vehículos no solo están diseñados para la ciudad, sino que están listos para conquistar cualquier terreno.