Petrobras entra en “Tiempo de descuento” con 45% off en combustibles

Hay momentos en un partido que se sienten distintos. El ambiente cambia, la adrenalina sube y cada segundo cuenta.

Petrobras tomó ese espíritu, el mismo que late en cada hincha que viste su pasión con orgullo, y lo llevó a sus estaciones de servicios.

La promoción se llama Tiempo de descuento, y el nombre no es casual. En el fútbol, el tiempo de descuento es ese espacio extra donde todo puede pasar, donde la diferencia entre ganar o perder se define en minutos.

Petrobras lo resignifica: aquí, ese tiempo extra es una ventana de 45 minutos para cargar Super 97 o Diésel Podium con un 45% de descuento instantáneo.

David Vargas, gerente de Marketing de Petrobras, explicó que esta acción marca el lanzamiento oficial de la campaña Vestí tu pasión.

“Estamos haciendo el lanzamiento de nuestra promo que se llama Vestí tu pasión y lo hacemos a través de este Tiempo de descuento, una oportunidad que damos a los clientes para acceder a este 45% de descuento en Diesel Podium y en Nafta Super 97”, destacó.

El ejecutivo señaló que la campaña busca conectar con el entusiasmo que hoy genera el deporte entre los paraguayos.

“Queremos llegar un poco a los hinchas, a ese fanático que se está preparando con todo para lo que se viene y para toda la efervescencia que hay respecto al deporte en estos días. Entonces es una manera de colaborar y acompañar esa pasión a través de nuestra marca”, expresó.

Y como en todo partido que se respeta, hay dos tiempos. El primero arrancó hoy a las 09:00, y el segundo será a las 17:00. Cada uno dura exactamente 45 minutos. El que llega, gana.

¿Cómo entrar al juego?

Primer tiempo: jueves 28 de mayo, 09:00 h.

Segundo tiempo: jueves 28 de mayo, 17:00 h.

Duración de cada tiempo: 45 minutos exactos.

Descuento: 45% off directo en la carga.

Combustibles: Super 97 y Diésel Podium.

Medio de pago: Petrobras Premmia.

Válido en: estaciones adheridas a la promoción.

Consultá la lista de estaciones en: petrobrasdistribucion.com.py o en las redes sociales @estacionespetrobraspy.

Vargas también resaltó la gran respuesta del público ante las promociones impulsadas por la marca. “Es increíble la respuesta de nuestros clientes. La respuesta es súper positiva y estamos muy contentos”, afirmó.

Además, destacó el ambiente festivo que acompaña la iniciativa. “Es muy lindo poder acompañar la pasión de los hinchas a través de nuestra marca”, sostuvo.

Tiempo de descuento se inscribe dentro de la campaña Vestí tu pasión, el concepto con el que Petrobras acompaña el fervor deportivo de los paraguayos.

Petrobras no solo vende combustible premium. Acompaña a quienes se mueven con pasión, y este jueves lo demuestra con un gol directo al bolsillo.