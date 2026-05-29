Crecen el interés y la inversión inmobiliaria en la región Occidental

La séptima edición de la Expo Pioneros del Chaco abrió oficialmente sus puertas con una importante convocatoria de expositores y un marcado enfoque en el desarrollo productivo de la región Occidental.

En este contexto, la presencia de RE/MAX Legacy se consolida como un actor relevante dentro del mercado inmobiliario, aportando asesoramiento especializado y una visión estratégica del crecimiento territorial.

Desde la oficina local destacan que el sector atraviesa un momento de fuerte expansión, acompañado por el desarrollo económico del Chaco y el incremento de la demanda en distintas áreas, como vivienda, infraestructura comercial, logística y tierras productivas.

Este escenario, señalan, abre nuevas oportunidades tanto para inversores nacionales como internacionales.

Uno de los ejes centrales de su participación en la muestra es la importancia del asesor inmobiliario en un mercado cada vez más dinámico. El manejo actualizado de información sobre precios, tendencias y disponibilidad de propiedades, sumado al respaldo legal y tributario, permite brindar un servicio integral a clientes exigentes.

RE/MAX Legacy posee actualmente una oficina en Filadelfia, y cuenta con 17 agentes asociados, además proyecta continuar su crecimiento en la región. La firma se apoya en la formación continua y en el respaldo de una red global que conecta a más de 120.000 agentes en más de 100 países, lo que amplía las posibilidades de conexión entre compradores y vendedores a nivel internacional.

La firma se apoya en la formación continua y en el respaldo de una red global que conecta a más de 120.000 agentes en más de 100 países, lo que amplía las posibilidades de conexión entre compradores y vendedores a nivel internacional.

Según explican desde la oficina, aproximadamente el 70% de los clientes vuelve a realizar operaciones o recomienda el servicio, lo que refleja el nivel de confianza generado.

Además, el conocimiento del mercado local se complementa con una amplia cartera de propiedades disponible en múltiples idiomas y mercados.

En este marco, la Expo Pioneros se convierte en una vidriera estratégica para mostrar el potencial del Chaco y reafirmar el rol del sector inmobiliario como motor del desarrollo regional.