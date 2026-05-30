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30 de mayo de 2026 a la - 01:00

Chacomer: Suzuki dio a conocer nueva SUV Vitara Across 2026

La nueva SUV Suzuki Vitara Across 2026.
La nueva SUV Suzuki Vitara Across 2026.Gentileza

Suzuki, representada por Chacomer Automotores, anuncia el lanzamiento oficial del modelo Vitara Across, un SUV que llega para marcar una nueva etapa en la marca, combinando diseño sofisticado, tecnología avanzada y un desempeño pensado para una conducción más eficiente, segura y dinámica.

Por ABC Color

La nueva Vitara Across incorpora la tecnología híbrida inteligente SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), un sistema que optimiza el consumo de combustible, ofreciendo una conducción más suave, silenciosa y equilibrada.

Entre sus principales atributos de confort y conectividad, la nueva Vitara Across incorpora pantalla central táctil con vinculación inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, head-up display, tablero digital de 10,25 pulgadas, iluminación ambiental LED de 64 colores y sistema de sonido premium Infinity by Harman con subwoofer integrado.

Igualmente, incorpora asientos delanteros ventilados y eléctricos con ajuste de hasta ocho posiciones para el conductor junto con un cargador inalámbrico y otro de tipo C tanto adelante como atrás del vehículo, elevando la comodidad a bordo.

En materia de seguridad, la nueva Vitara Across ofrece un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS).

Con este lanzamiento, Suzuki continúa fortaleciendo su line up en Paraguay junto a modelos como Jimny, Swift, Celerio y XL7, consolidando una propuesta enfocada en innovación, confiabilidad, eficiencia y versatilidad.

La llegada de la nueva Suzuki Vitara Across reafirma además el compromiso de Chacomer Automotores de acercar al mercado paraguayo vehículos con tecnología de última generación, mayor eficiencia, respaldo y servicio postventa especializado.