La CCCPy realizó las “Charlas que inspiran”

El encuentro se desarrolló en delSol, bajo el lema “Del contrato al valor: estrategias de leasing que transforman resultados”, con destacados referentes nacionales e internacionales del sector, quienes compartieron tendencias, herramientas y experiencias sobre consumo, inteligencia comercial, innovación, negociación estratégica y crecimiento de los centros comerciales en América Latina.
Entre los disertantes participaron Carlos Pérez, de Bancard; Marcelo Rennó, de Brasil; Carlos Hernán Betancourt, de Colombia; Andrés Kemper y Jorge Mendelzon.
La actividad generó un espacio de inspiración y actualización estratégica para directivos, gerentes, operadores, marcas y profesionales vinculados al ecosistema retail.