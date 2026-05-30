Empresariales
30 de mayo de 2026 a la - 01:00

La CCCPy realizó las “Charlas que inspiran”

“Charlas que inspiran” es una iniciativa de la CCCPy.
“Charlas que inspiran” es una iniciativa de la CCCPy.Gustavo Machado ABC COLOR

La Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, en conjunto con el CLICC, llevó adelante una nueva edición de “Charlas que inspiran”, un espacio de análisis, innovación y networking orientado al fortalecimiento del sector retail y de los centros comerciales del país.

Por ABC Color

El encuentro se desarrolló en delSol, bajo el lema “Del contrato al valor: estrategias de leasing que transforman resultados”, con destacados referentes nacionales e internacionales del sector, quienes compartieron tendencias, herramientas y experiencias sobre consumo, inteligencia comercial, innovación, negociación estratégica y crecimiento de los centros comerciales en América Latina.

Entre los disertantes participaron Carlos Pérez, de Bancard; Marcelo Rennó, de Brasil; Carlos Hernán Betancourt, de Colombia; Andrés Kemper y Jorge Mendelzon.

La actividad generó un espacio de inspiración y actualización estratégica para directivos, gerentes, operadores, marcas y profesionales vinculados al ecosistema retail.