Pilsen patrocinó nueva edición del festival Rock al Puerto 2026

La segunda edición de Rock al Puerto reunió a miles de fanáticos en una experiencia única frente al río Paraguay, con dos escenarios, propuestas interactivas, espacios de encuentro y una potente grilla de artistas nacionales e internacionales que celebran la diversidad y vigencia del género.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la presentación de Andrés Calamaro en el escenario de Pilsen, ratificando el espíritu de una marca que históricamente acompañó al rock y a sus grandes referentes. El reconocido artista argentino y figura clave del rock en español encabezó una noche cargada de clásicos, emoción y conexión con el público.

También fueron protagonistas estelares, con su característico estilo elegante y emocional la banda Usted Señalemelo, una de las agrupaciones musicales más innovadoras y representativas de la nueva escena alternativa argentina.

De la misma manera, la grilla internacional contó con la presencia de los grupos El Plan de la Mariposa, Árbol y Bulldog, sumando distintas generaciones y estilos que marcaron la historia del rock de la región.

Desde Paraguay, el festival celebró el talento local con shows de Paiko, una de las bandas más emblemáticas del país, junto a LaNuestra, Pornostars, Antenna, Tribu Sónica, Passiflorx, Bastianes, Dentro del Sol y MAVI.

De este modo, el festival Rock al Puerto 2026 volvió a vibrar junto a quienes entienden que el rock no solamente se escucha: se vive. Por ello, Pilsen renovó su compromiso estando presente en el evento.