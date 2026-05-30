Sudameris apoyó la Expo Nacional Nelore de 2026

El banco acompañó una nueva edición de una de las principales exposiciones de la raza Nelore en Paraguay, realizada en la Asociación Rural del Paraguay (ARP), consolidando su presencia junto al sector productivo.

La muestra reunió a productores, cabañeros, técnicos y referentes de la ganadería nacional en una semana marcada por actividades técnicas, negocios y exhibiciones genéticas. En ese contexto, Sudameris acompañó de cerca a clientes y productores, reafirmando su posicionamiento como aliado estratégico del rubro pecuario.

Desde la entidad destacaron que hace más de 20 años acompañan esta exposición, observando el crecimiento sostenido de la genética, la calidad de los animales y la expansión de la producción nacional. Además, remarcaron la importancia de estar presentes para escuchar las necesidades de los productores y ofrecer herramientas financieras adaptadas a cada realidad.