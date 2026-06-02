Día Florencia 2026: unión para apoyar la inclusión

Los chicos disfrutaron un día de juegos y actividades, mientras que los presentes tuvieron la oportunidad de fortalecer el sentido de comunidad y compromiso de la institución con la promoción de la inclusión.

La actividad se realizó en el predio de la Sede Social de la Caja de Jubilados Bancarios, donde además de las familias y profesionales, se encontraban presentes jóvenes con implante coclear, donantes, amigos y directivos de empresas que apoyan a la Fundación.

Desde su creación en 2019, la Fundación Florencia Gómez ha transformado la vida de niños con discapacidad auditiva en Paraguay a través de la provisión de tecnología auditiva como implantes cocleares, audífonos y capacitaciones especializadas para las familias.