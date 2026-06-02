Fruti Verde cosecha éxitos con innovación y esfuerzo familiar

Este emprendimiento está liderado por Eligio Benítez, un productor pionero que destaca que el mercado es una vidriera vital más aun por haber sido él uno de los primeros expositores del Agroshopping.

Su proyecto no solo apunta al sustento familiar, sino también a una cadena productiva que hoy emplea a catorce personas.

“Trabajamos en la huerta con técnicas modernas, utilizando semillas híbridas que son mucho más resistentes a las inclemencias del clima actual”, explica. Desde J. Augusto Saldívar llegan productos frescos que luego se transforman en el alimento esencial de muchas mesas paraguayas. Con años de presencia en el mercado, la historia de Fruti Verde también tiene momentos de gran crecimiento y desafíos”. Cuando la demanda aumentó, pasar de un cuarto de hectárea a una hectárea completa fue un paso necesario y gratificante”, recuerda.

Hoy ese impulso se traduce en un puesto que conecta con clientes que, según Benítez, valoran la calidad de lo producido directamente en el campo.

El catálogo es amplio: variedades de lechuga, acelga, rúcula y albahaca, además de tomates, papas, cebollas y zanahorias.

Pero más allá del producto, hay una misión de perseverancia. “La diferencia está en que aprovechamos la gracia de la tierra a pesar del calor o las lluvias”, señala.

Entre sus productos estrella destacan las verduras de hoja. “Son 100% nacionales. Queremos que el paraguayo valore el trabajo del productor local”, afirma. Fruti Verde está en el Agroshopping, que acerca al público propuestas frescas y de origen nacional todos los martes en el Shopping Mariscal, de 7:00 a 21:00.