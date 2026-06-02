Nihon Gakko participó de gran desfile estudiantil

Desde la institución consideran importante resaltar el papel que cumplió el inmigrante japonés en la fundación de la ciudad de La Colmena y la historia de nuestro Paraguay.

“Valoremos el gran trabajo de los Próceres de Mayo como Vicente Ignacio Iturbe, Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, el Dr. Fernando de la Mora, el Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, que transformaron al Paraguay en un país libre y soberano”, dicen desde la institución.

Nihon Gakko, bajo la dirección del Dr. Dionisio Ortega, rector general, y la Dra. Hermelinda Alvarenga de Ortega, asesora general, buscan crear el espacio a los niños y jóvenes con alternativas válidas para mejorar la calidad de vida, buscando alcanzar la excelencia y la felicidad.