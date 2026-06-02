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02 de junio de 2026 a la - 01:00

Nihon Gakko participó de gran desfile estudiantil

Chiroleras del Nihon Gakko fueron aplaudidas a su paso.
Chiroleras del Nihon Gakko fueron aplaudidas a su paso.Gentileza

En el marco del desfile estudiantil en homenaje al 90º aniversario de la ciudad de La Colmena, Paraguarí y 215º aniversario de la Independencia del Paraguay, chiroleras, banda lisa, alumnos, docentes y directivos de la Universidad Nihon Gakko Sede La Colmena UNG Dpto. de Paraguarí, tuvieron una participación especial.

Por ABC Color

Desde la institución consideran importante resaltar el papel que cumplió el inmigrante japonés en la fundación de la ciudad de La Colmena y la historia de nuestro Paraguay.

“Valoremos el gran trabajo de los Próceres de Mayo como Vicente Ignacio Iturbe, Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, el Dr. Fernando de la Mora, el Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, que transformaron al Paraguay en un país libre y soberano”, dicen desde la institución.

Nihon Gakko, bajo la dirección del Dr. Dionisio Ortega, rector general, y la Dra. Hermelinda Alvarenga de Ortega, asesora general, buscan crear el espacio a los niños y jóvenes con alternativas válidas para mejorar la calidad de vida, buscando alcanzar la excelencia y la felicidad.