Prime Campus III, el barrio universitario de Concepción

El emprendimiento se erigirá en el kilómetro 210 de la ruta PY05 y la construcción se hará en un inmueble de 2,5 hectáreas.

Según explicó el presidente de Castellan Desarrollo SA, Diego García, este barrio universitario nace con el propósito de crear un espacio que acompañe el desarrollo académico, humano y también económico de miles de jóvenes. “Hoy damos inicio a un proyecto que durante los próximos cinco años movilizará una inversión superior a los 20 millones de dólares. Es una de las inversiones privadas más importantes de la ciudad de Concepción”, agregó el empresario.

El Ing. Santiago Talavera, representante de la constructora GEXA SA, mencionó que el lugar es estratégico porque está pegado al Campus de la UNC. “Contaremos con acceso directo a la universidad”, resaltó. El profesional explicó que cada bloque tendrá un total de 70 departamentos cada uno. Se construirán ocho torres, totalizando 560 departamentos. Los precios van desde US$. 33.000.

Las unidades serán 100% independientes, con baño privado y kitchenette, vistas propias desde cada unidad habitacional, monoambiente dinámico. Se podrá sectorizar el ambiente de descanso y estudio.