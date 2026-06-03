Empresa Guaireña celebra 55 años de historia

Hay marcas que no solo transportan pasajeros, sino que trasladan la historia misma de un país. Este mes, Empresa Guaireña de Transporte y Turismo SRL celebra con orgullo sus 55 años de vida institucional, consolidada como un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y turístico del Paraguay. Aquella semilla plantada en el corazón del Guairá es hoy una corporación modelo que proyecta la bandera paraguaya hacia las principales capitales y destinos de Sudamérica.

La historia comenzó a escribirse en 1971, en un contexto donde el acceso al transporte desde el interior del país hacia la capital era limitado. Entendiendo que la conectividad era la llave maestra para el progreso, un grupo de visionarios de la ciudad de Villarrica decidió emprender un camino conjunto. En sus primeros pasos, las unidades pertenecían a dueños individuales y operaban de forma independiente. Sin embargo, la necesidad de ofrecer un servicio más eficiente, confiable y con mejor infraestructura los llevó a la unificación de esfuerzos. Así nació formalmente Empresa Guaireña de Transporte y Turismo SRL.

Expansión y liderazgo en turismo

Los servicios y salidas diarias a La Plata y Buenos Aires registran una frecuencia progresiva que parte desde Villarrica, Asunción y Caazapá. A nivel nacional, conecta diariamente Villarrica con Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y otras ciudades, siendo un motor clave para la movilidad estudiantil y laboral.

Gracias a este despliegue, Guaireña se posiciona hoy como el líder absoluto a la hora de elegir en el sector de turismo y alquileres de flotas.

Hito de infraestructura 2026

En el marco de este histórico aniversario, Empresa Guaireña redobla la apuesta por el bienestar de su comunidad y sus pasajeros. Para este 2026, la compañía se encuentra proyectando la construcción de su primer y nuevo Centro de Experiencia para Pasajeros en la ciudad de Villarrica. Este desarrollo de vanguardia marcará un antes y un después en el transporte de la región, concebido como un espacio moderno y exclusivo para el ascenso y descenso de pasajeros, además de ofrecer un servicio de atención al cliente VIP. El lugar está diseñado para brindar la máxima comodidad, asistencia personalizada y una experiencia premium a todos los usuarios antes de iniciar su viaje o al llegar a destino. “Llegar a los 55 años reafirma nuestro compromiso inquebrantable con el desarrollo de la región y el país. Nos enorgullece mirar atrás y ver cómo aquel sueño de conectividad hoy se traduce en una de las empresas más sólidas del sector, siempre manteniendo nuestra sede central en Villarrica del Espíritu Santo”, destaca el propietario y gerente general, Dr. Alfredo Kröll.

Transformación digital y marketing de vanguardia

Fiel a su espíritu de evolución constante, la empresa ha subido a las nuevas tendencias del mercado bajo una perspectiva fresca y actual. “Nos diferenciamos fuertemente por implementar una estrategia de marketing disruptiva, y muy cercana, que conecta directo con nuestros usuarios a través de una comunicación digital innovadora”, explica la Gerente de Marketing, Lic. Nicole Kröll. La compañía cuenta con una robusta plataforma digital para la adquisición de pasajes online a través de mibus.com.py. Con este sistema, los viajeros pueden consultar horarios, elegir sus asientos y asegurar su viaje en un par de clics desde el celular, evitando filas y optimizando su tiempo.