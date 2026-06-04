Expo Logística apunta a negocios y alianzas por US$ 18 millones

La Expo Logística se prepara para una nueva edición con expectativas de crecimiento y un fuerte impacto en la generación de oportunidades comerciales. Según informaron los organizadores durante el lanzamiento oficial del evento, la feria prevé superar los US$ 18 millones en volumen de negocios y reuniones, impulsada por el dinamismo que experimenta el sector logístico a nivel regional.

La actividad se ha consolidado como el principal punto de encuentro para empresas vinculadas al comercio exterior, transporte, infraestructura, tecnología y servicios logísticos, promoviendo alianzas estratégicas y nuevos proyectos de inversión. En esta edición participan más de 130 empresas provenientes de Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, México y China, lo que posiciona al país como un importante centro de referencia para la industria.

Entre los temas abordados durante el encuentro figuran proyectos estratégicos de gran relevancia para la región, como el Corredor Bioceánico, la expansión de puertos regionales y el desarrollo de nuevas rutas de exportación. Asimismo, especialistas nacionales e internacionales analizan tendencias vinculadas al comercio global, automatización, innovación tecnológica, infraestructura y soluciones logísticas para responder a los desafíos actuales del sector.

Carlos Núñez, director de Market Comunicaciones, destacó que la muestra se ha convertido en una plataforma clave para acelerar negocios y generar conexiones estratégicas. “Más que una feria, la Expo Logística es una plataforma de vinculación estratégica. En solo dos días permite conectar con cientos de empresas y avanzar en decisiones fundamentales para el crecimiento”, señaló.

En el marco del evento también será reconocida Andrea Downes con la Distinción a la Trayectoria, un homenaje otorgado a referentes que han contribuido significativamente al fortalecimiento y profesionalización de la logística en Paraguay.

La Expo Logística se inició ayer y culmina hoy y se desarrolla en el Centro de Convenciones de la Conmebol, congregando a empresas líderes, proveedores, operadores logísticos, transportistas, aseguradoras y representantes del comercio exterior en un espacio orientado a impulsar la innovación, la competitividad y el desarrollo regional.