Empresariales
04 de junio de 2026 a la - 01:00

Gorostiaga Automóviles lanzó nuevos modelos de Changan

Los nuevos CS15, CS35 Y CS55 ya están disponibles en el país.
Los nuevos CS15, CS35 Y CS55 ya están disponibles en el país.ARCENIO ACUÑA

Gorostiaga Automóviles presentó oficialmente en Paraguay los renovados Changan CS15, CS35 y CS55, una apuesta que busca fortalecer la presencia de la marca china en uno de los segmentos más dinámicos del mercado automotor.

Por ABC Color

El lanzamiento se enmarca dentro del plan de expansión 2026 de la compañía, que contempla duplicar su volumen de ventas respecto al año anterior y consolidar a Changan entre las marcas de mayor crecimiento del país.

La renovación de la familia CS incorpora propuestas orientadas a distintos perfiles de usuarios, combinando diseño moderno, tecnología, seguridad y eficiencia.

El CS15 llega como una alternativa para la movilidad urbana, con foco en conectividad y bajo consumo.

Por su parte, el nuevo CS35 apuesta al segmento familiar con mayores dimensiones, motorización turbo y equipamiento tecnológico avanzado.

En la cima de la gama se ubica el CS55, un SUV de perfil prémium que incorpora asistencias inteligentes de conducción, conectividad inalámbrica y sistemas de estacionamiento autónomo.

La presentación de estos modelos se suma a las inversiones realizadas por Gorostiaga Automóviles durante el año, que incluyeron la apertura de una nueva sucursal sobre la avenida España en Asunción y la remodelación integral de su casa central en Ciudad del Este.

Estas acciones forman parte de una estrategia que combina expansión comercial, fortalecimiento de infraestructura y mejora de la experiencia del cliente.

Con presencia en Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y Santa Rita, Gorostiaga Automóviles continúa ampliando su alcance en el mercado nacional, respaldado por el crecimiento global de Changan.