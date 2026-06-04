Petra Tower presentó un documental sobre la obra

La producción reúne testimonios de los principales profesionales involucrados en la obra y expone los desafíos técnicos, humanos y tecnológicos que hicieron posible concretar un emprendimiento que marcó un nuevo estándar para la ingeniería y la arquitectura nacional.

Impulsado por Grupo Petra, el edificio de 44 niveles demandó más de tres años y medio de trabajo y movilizó a más de 3.000 personas entre profesionales, técnicos, obreros y proveedores especializados. Durante los momentos de mayor actividad, unas 500 personas trabajaron de manera simultánea en la obra.

Según explicó Carlos Guasti, presidente y fundador de Grupo Petra, el documental busca mostrar todo lo que ocurrió detrás de una construcción que transformó el perfil urbano de Asunción.