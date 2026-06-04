Empresariales
04 de junio de 2026 a la - 01:00

Petra Tower presentó un documental sobre la obra

Sebastián García, director institucional; Elena Peña, gerente de Marketing; Carlos Guasti, presidente, y Francisco Soldani, director comercial del Grupo Petra.
Sebastián García, director institucional; Elena Peña, gerente de Marketing; Carlos Guasti, presidente, y Francisco Soldani, director comercial del Grupo Petra.Pedro González

Petra Tower volvió a posicionarse como uno de los proyectos inmobiliarios más emblemáticos del país con la presentación de un documental que relata el proceso de construcción de la torre residencial más alta del Paraguay.

Por ABC Color

La producción reúne testimonios de los principales profesionales involucrados en la obra y expone los desafíos técnicos, humanos y tecnológicos que hicieron posible concretar un emprendimiento que marcó un nuevo estándar para la ingeniería y la arquitectura nacional.

Impulsado por Grupo Petra, el edificio de 44 niveles demandó más de tres años y medio de trabajo y movilizó a más de 3.000 personas entre profesionales, técnicos, obreros y proveedores especializados. Durante los momentos de mayor actividad, unas 500 personas trabajaron de manera simultánea en la obra.

Según explicó Carlos Guasti, presidente y fundador de Grupo Petra, el documental busca mostrar todo lo que ocurrió detrás de una construcción que transformó el perfil urbano de Asunción.