Empresariales
04 de junio de 2026 a la - 01:00

UMAX integra importante red internacional FIUC

UMAX se consolida dentro de la FIUC.
UMAX se consolida dentro de la FIUC.Gentileza

La Universidad María Auxiliadora (UMAX) de Paraguay fue aceptada oficialmente como integrante de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), una red académica de más de 200 universidades e instituciones en los cinco continentes. La FIUC es una organización sin fines de lucro fundada en 1924, e instituida formalmente por Decreto de la Santa Sede en 1948, uniendo la educación superior con una mirada católica.

Por ABC Color

La sede central de la federación se ubica en el Instituto Católico de París (ICP), en la capital de Francia. Para la UMAX, este ingreso representa una oportunidad estratégica para fortalecer la cooperación académica internacional, impulsar redes de investigación y sus hallazgos, consolidando un modelo universitario basado en la innovación, la formación integral y la excelencia académica.

El proceso de ingreso a la Federación arrancó en noviembre de 2024, cuando la UMAX remitió las presentaciones y documentación para la afiliación, gracias a la recomendación de dos universidades integrantes.