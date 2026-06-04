UMAX integra importante red internacional FIUC

La sede central de la federación se ubica en el Instituto Católico de París (ICP), en la capital de Francia. Para la UMAX, este ingreso representa una oportunidad estratégica para fortalecer la cooperación académica internacional, impulsar redes de investigación y sus hallazgos, consolidando un modelo universitario basado en la innovación, la formación integral y la excelencia académica.

El proceso de ingreso a la Federación arrancó en noviembre de 2024, cuando la UMAX remitió las presentaciones y documentación para la afiliación, gracias a la recomendación de dos universidades integrantes.