Zatifen lanza #InfluEticos, una convocatoria nacional para descubrir nuevos creadores digitales

La iniciativa está dirigida a microcreadores y usuarios activos de redes sociales que deseen mostrar su creatividad a través de contenido auténtico, cercano y alineado con el lenguaje actual de plataformas como TikTok e Instagram.

¿Cómo participar?

Los interesados en sumarse a #InfluEticos deberán:

Completar el formulario de inscripción. Encuentran en @zatifenpy

Grabar un video vertical hasta 30 segundos.

Comenzar el video con la frase: “Si fuera influencer…”

Mostrar de manera creativa cómo integrarían Zatifen dentro de su contenido de forma natural y orgánica.

Subir el video a TikTok o Instagram.

Etiquetar a @zatifenpy y @eticosparaguay.

Utilizar el hashtag #InfluEticos.

Etapas de #InfluEticos

La campaña se desarrollará en distintas fases, acompañando el crecimiento y desempeño de los participantes dentro del desafío digital.

Tras el lanzamiento oficial, se habilitará una etapa de inscripción y participación abierta a nivel nacional, de la que serán seleccionados 40 participantes oficiales.

Posteriormente, los creadores deberán afrontar un primer desafío creativo, instancia tras la cual serán elegidos 20 semifinalistas.

Más adelante se desarrollará la etapa semifinal, donde se seleccionarán 10 finalistas, quienes avanzarán al desafío final, en el que se definirán los ganadores por categoría y red social.