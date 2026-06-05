APCS celebra 63 años impulsando el desarrolo del sector asegurador paraguayo

Bajo la presidencia de Juan Francisco Pérez Saldívar, quien transita su segundo período consecutivo al frente de la institución, la APCS continúa desarrollando una agenda estratégica enfocada en la modernización del sector, el fortalecimiento institucional y la generación de valor para sus compañías asociadas.

Desde la implementación de su Plan Estratégico en 2023, la Asociación ha impulsado importantes iniciativas orientadas a mejorar la representación gremial, fortalecer el diálogo con organismos públicos y promover la capacitación permanente de los profesionales vinculados al mercado asegurador.

Entre los principales desafíos abordados por la entidad se destacan el seguimiento de proyectos normativos que afectan al sector, el análisis de resoluciones judiciales de impacto para las compañías y la búsqueda constante de mecanismos que contribuyan a una mayor eficiencia y competitividad de la industria.

Como parte de este proceso de fortalecimiento institucional, la APCS avanza en la incorporación de nuevas herramientas de gestión y servicios para sus asociados, con el objetivo de brindar acompañamiento oportuno ante los cambios regulatorios y las exigencias de un mercado en constante evolución.

“Seguimos trabajando con una visión de largo plazo, fortaleciendo el vínculo con nuestras compañías asociadas y promoviendo acciones que contribuyan al crecimiento sostenible del sector asegurador”, destacó Juan Francisco Pérez Saldívar.

A lo largo de más de seis décadas, la APCS se ha consolidado como una institución referente del mercado asegurador paraguayo, representando los intereses de sus asociados y promoviendo buenas prácticas que contribuyen a la confianza, estabilidad y desarrollo de la actividad.

En este nuevo aniversario, la Asociación renueva su compromiso de seguir construyendo un sector más sólido, moderno y preparado para afrontar los desafíos del futuro.