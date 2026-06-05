Medio año con premio

Mérito del equipo tricolor, el 12° subcampeonato que se anota en la foja de La Academia de la mano del entrenador argentino Víctor Eduardo Bernay, quien retornó a la entidad en lo que es un segundo ciclo.

La campaña alba en el primer campeonato de la temporada fue de 10 triunfos, 9 empates y solo tres derrotas. De estos, Bernay dirigió 7 partidos (4 victorias y 3 empates), es decir, que luego de reemplazar en el cargo a Felipe Giménez, cerró invicto su nueva etapa al frente de la plantilla tricolor. Marcó 31 goles, los mayores artilleros fueron Ignacio Bailone 5 anotaciones (3 de penal), Hugo Iván Valdez 4 (1), Hugo Adrián Benítez 4 y Josué Colmán 3 (2).

Fueron utilizados 30 futbolistas, Santiago Rojas y Alexis Cañete, los dos únicos en las 22 fechas del campeonato.