BYD presentó el Yuan Pro DM-i y logró un récord de preventa

El lanzamiento estuvo acompañado por un importante hito comercial: las primeras 50 unidades disponibles fueron totalmente reservadas durante la etapa de preventa, alcanzando un “sold out” antes de su llegada al mercado.

Según explicó Miguel Carrizosa, presidente del Grupo Diesa, el nuevo modelo forma parte de la estrategia de crecimiento de BYD en Paraguay y responde a la creciente demanda de vehículos híbridos, una tecnología que se adapta a las necesidades de movilidad del país.

El Yuan Pro DM-i incorpora la tecnología híbrida enchufable DM-i de BYD, que ofrece una autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros bajo el ciclo NEDC, además de una autonomía de 110 kilómetros en modo 100% eléctrico. El vehículo también destaca por su eficiencia energética, con un consumo de combustible de apenas 4,3 litros cada 100 kilómetros.

Entre sus principales atributos se encuentran el sistema de asistencia avanzada a la conducción (ADAS), techo panorámico, acceso sin llave, integración tecnológica con servicios de Google y un interior equipado con asientos de cuero vegano y detalles orientados al confort. El éxito de la preventa confirma el creciente interés de los consumidores paraguayos por alternativas de movilidad más eficientes e innovadoras.