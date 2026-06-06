Fundación Texo exhibe su Clínica de Arte 2026

La exposición presenta el resultado de meses de trabajo, investigación y producción creativa, reflejando la diversidad de lenguajes, enfoques y procesos impulsados durante la clínica. La iniciativa, dirigida por el artista y curador Fredi Casco, tiene como objetivo fortalecer el desarrollo profesional de artistas emergentes mediante tutorías, espacios de reflexión y seguimiento especializado.

Según destacaron desde la organización, el programa se ha consolidado como una plataforma clave para la formación y visibilización de nuevos talentos, contribuyendo al crecimiento del arte contemporáneo paraguayo y a la construcción de una escena cultural cada vez más dinámica y diversa.

La muestra permanecerá abierta al público durante dos meses.