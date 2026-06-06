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06 de junio de 2026 a la - 01:00

Fundación Texo exhibe su Clínica de Arte 2026

Fredi Casco, director artístico de la Fundación Texo.
Fredi Casco, director artístico de la Fundación Texo.Pedro Gonzalez

La Fundación Texo para el Arte Contemporáneo inauguró la exposición “Clínica de Arte 2026”, una muestra colectiva que reúne las obras desarrolladas por 15 artistas participantes de la cuarta edición de uno de los programas de formación y acompañamiento artístico más destacados del país.

Por ABC Color

La exposición presenta el resultado de meses de trabajo, investigación y producción creativa, reflejando la diversidad de lenguajes, enfoques y procesos impulsados durante la clínica. La iniciativa, dirigida por el artista y curador Fredi Casco, tiene como objetivo fortalecer el desarrollo profesional de artistas emergentes mediante tutorías, espacios de reflexión y seguimiento especializado.

Según destacaron desde la organización, el programa se ha consolidado como una plataforma clave para la formación y visibilización de nuevos talentos, contribuyendo al crecimiento del arte contemporáneo paraguayo y a la construcción de una escena cultural cada vez más dinámica y diversa.

La muestra permanecerá abierta al público durante dos meses.