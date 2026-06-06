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06 de junio de 2026 a la - 01:00

La Pradera realizó mejoras en el Acosta Ñu

Importantes mejoras en el Pediátrico Acosta Ñu.
Importantes mejoras en el Pediátrico Acosta Ñu.gentileza

La Fundación La Pradera realizó importantes mejoras y renovaciones en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu gracias a los recursos recaudados durante la subasta solidaria “La Pradera Pinta Sonrisas”, que reunió un total de G. 1.367.470.505.

Por ABC Color

Entre las principales intervenciones se destacó la habilitación de una nueva sala quirúrgica en la planta baja del centro asistencial. El espacio fue recuperado y acondicionado luego de permanecer fuera de funcionamiento, permitiendo ampliar la capacidad de atención a los pacientes. Además, fueron renovados cuatro quirófanos mediante la incorporación de nuevas puertas quirúrgicas y luminarias especializadas. Estas mejoras apuntan a optimizar las condiciones para la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos. Las obras también alcanzaron al sector del albergue destinado a familiares de pacientes. Los trabajos incluyeron la construcción de un nuevo lavadero, la restauración de pisos y azulejos de la cocina, la instalación de un baño en el área de recepción y mejoras en la fachada y el techo, entre otras mejoras.