Toyotoshi presentó su instituto MIRAI de desarrollo del talento

El lanzamiento reunió a líderes de la organización en un encuentro realizado en la Casa Central con transmisión online a todos sus locales a nivel país.

Allí se compartió la visión, el propósito y el alcance de este nuevo espacio de aprendizaje, que busca contribuir al desarrollo de capacidades estratégicas, técnicas y humanas dentro del grupo.

MIRAI significa “futuro” en japonés, y representa la mirada con la que Grupo Toyotoshi impulsa este proyecto: preparar hoy a las personas que seguirán construyendo el presente y el futuro de la organización.

El instituto nace inspirado también en las raíces del grupo y en la visión de su fundador, Don Naoyuki Toyotoshi, quien sostiene que la educación es la base para el progreso de un país.

Esa convicción se transforma hoy en una plataforma de aprendizaje corporativo que busca fortalecer el talento interno y generar nuevas oportunidades de desarrollo para sus equipos.

“Instituto MIRAI representa una decisión estratégica y humana: invertir en las personas, acompañar su crecimiento y construir una cultura de aprendizaje continuo. Creemos que cuando las personas crecen, también crece todo lo que una organización puede construir”, expresaron desde Grupo Toyotoshi durante la presentación.

Como parte del lanzamiento, el evento contó con una charla especial de Estanislao Bachrach, reconocido conferencista, autor y referente en neurociencia aplicada al aprendizaje, el liderazgo, la creatividad y el cambio.