Universidad Americana impulsa FACEA Connection

El evento, realizado en formato híbrido, ofreció una amplia agenda de conferencias, talleres, paneles y espacios de networking orientados a fortalecer la conexión entre la academia, las empresas y la sociedad. Entre los temas abordados se destacaron el emprendimiento, la economía circular, la inteligencia artificial, el blockchain, la sostenibilidad, las finanzas y el comercio internacional.

Uno de los momentos centrales fue la firma de un convenio entre la Universidad Americana y el Club de Innovación, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para estudiantes y emprendedores dentro de los ecosistemas de innovación del país. La semana contó además con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales provenientes de Paraguay, Chile y Colombia.