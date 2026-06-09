Angelius: líder en prepago de sepelio, con elección de funerarias

El CEO, Franco Basaglia, menciona que humanizar el proceso de atención, con calidez y contención en ese momento tan vulnerable, es su prioridad.

Comenta que, aunque sigue siendo un tema tabú para muchas personas, son cada vez más las que entienden la importancia de prepararse emocional y económicamente para la partida de un ser querido.

Angelius brinda cobertura y asistencia integral en los momentos más difíciles, permitiendo contar con el respaldo y acompañamiento cuando más se necesitan.

“Somos la única empresa en ofrecer beneficios adicionales sin costo (ambulancia 24 h para urgencias y emergencias médicas, descuentos en farmacias, en consultas médicas y estudios) en todos nuestros planes”, indica.

“Somos también la única empresa en disponer de la libre elección de prestadores de sepelio”, agrega.

“Creemos que planificar es la manera de proteger a quienes queremos, evitando malos momentos y los gastos inesperados”, asegura el CEO de Angelius.

Con presencia nacional y la más amplia red de prestadores de servicio en el rubro, Angelius continúa fortaleciendo su compromiso de acompañar a las familias con soluciones accesibles y orientadas a la tranquilidad y prevención.

“Entendemos que la previsión es el mayor acto de amor. Por ello diseñamos soluciones que se adaptan a vos: desde planes de sepelio y parcelas hasta servicios de cremación y títulos innominados, siempre con los mejores precios del mercado”, asegura.

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