Empresariales
09 de junio de 2026 a la - 01:00

Saladix finalizó con éxito su promoción mundialista

Saladix entregó el premio mayor de su promoción mundialista.
Saladix entregó el premio mayor de su promoción mundialista.Gentileza

La promo “Saladix te lleva a ver a la Albirroja” llegó a su fin con una gran participación de consumidores de todo el país. La misma cerró con más de 86.000 cupones registrados, consolidándose como una de las acciones promocionales más exitosas de la marca.

Por ABC Color

Durante la campaña, Saladix acompañó la pasión de los paraguayos por el fútbol, reforzando su histórico vínculo con las previas y los encuentros entre amigos.

Ya fue sorteado el ganador del premio mayor: un viaje para dos personas a Estados Unidos para alentar a la Albirroja en su segundo partido, una experiencia que permitirá vivir de cerca la emoción del torneo y acompañar a la selección en una de sus citas más importantes.

Además, la promoción premió a otro participante con una sala totalmente equipada, pensada para transformar cualquier encuentro en la previa perfecta.

La respuesta de los consumidores superó las expectativas, reflejando el entusiasmo generado por una propuesta con premios aspiracionales, pasión futbolera y el espíritu de compartir que caracteriza a Saladix.