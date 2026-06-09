Toyotoshi exhibió soluciones para el sector automotor

La feria contó con una amplia agenda de lanzamientos, capacitaciones y exhibiciones tecnológicas.

Entre las empresas participantes se destacó el Grupo Toyotoshi, que estuvo presente a través de sus marcas Yokohama, Lubrax, Baterías Watt y Repuestos Toyotoshi, acercando a los visitantes una propuesta integral orientada a las necesidades actuales del mercado automotor.

La compañía aprovechó el espacio para exhibir productos, compartir conocimientos técnicos y fortalecer vínculos con profesionales del rubro.

Toyotoshi presentó soluciones que abarcan desde neumáticos y lubricantes hasta baterías y repuestos originales, áreas fundamentales para el funcionamiento eficiente y seguro de los vehículos.

Durante las tres jornadas, representantes de las distintas marcas atendieron consultas de mecánicos, talleristas, estudiantes y empresarios, brindando asesoramiento especializado sobre tendencias, tecnologías y oportunidades de negocio dentro del sector.

La Expo Taller Mecánica se ha convertido en una plataforma estratégica para la actualización profesional y la generación de negocios.

La presencia de Toyotoshi en este importante encuentro permitió mostrar la amplitud de su ecosistema de productos y servicios, fortaleciendo el posicionamiento de sus marcas en un mercado cada vez más exigente y tecnológico.

La empresa destacó la importancia de generar espacios de capacitación y contacto directo con los profesionales automotores.