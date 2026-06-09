Empresariales
09 de junio de 2026 a la - 01:00

Toyotoshi exhibió soluciones para el sector automotor

Stand del Grupo Toyotoshi en la Expo Taller Mecánica 2026.
Stand del Grupo Toyotoshi en la Expo Taller Mecánica 2026.Pedro Gonzalez

La Expo Taller Mecánica 2026, realizada recientemente en Fuente Shopping de Salemma, reunió a mecánicos, propietarios de talleres, centros de lubricación, estudiantes técnicos y empresas líderes vinculadas a la industria automotriz.

Por Marlene Aponte, ABC Color

La feria contó con una amplia agenda de lanzamientos, capacitaciones y exhibiciones tecnológicas.

Entre las empresas participantes se destacó el Grupo Toyotoshi, que estuvo presente a través de sus marcas Yokohama, Lubrax, Baterías Watt y Repuestos Toyotoshi, acercando a los visitantes una propuesta integral orientada a las necesidades actuales del mercado automotor.

La compañía aprovechó el espacio para exhibir productos, compartir conocimientos técnicos y fortalecer vínculos con profesionales del rubro.

Toyotoshi presentó soluciones que abarcan desde neumáticos y lubricantes hasta baterías y repuestos originales, áreas fundamentales para el funcionamiento eficiente y seguro de los vehículos.

Durante las tres jornadas, representantes de las distintas marcas atendieron consultas de mecánicos, talleristas, estudiantes y empresarios, brindando asesoramiento especializado sobre tendencias, tecnologías y oportunidades de negocio dentro del sector.

La Expo Taller Mecánica se ha convertido en una plataforma estratégica para la actualización profesional y la generación de negocios.

La presencia de Toyotoshi en este importante encuentro permitió mostrar la amplitud de su ecosistema de productos y servicios, fortaleciendo el posicionamiento de sus marcas en un mercado cada vez más exigente y tecnológico.

La empresa destacó la importancia de generar espacios de capacitación y contacto directo con los profesionales automotores.