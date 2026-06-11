Cervepar lleva la emoción de la Copa del Mundo a todo el país con “Un brindis por los bares”

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cervepar, con sus marcas Michelob Ultra y Pilsen, impulsan junto con sus socios comerciales una agenda de experiencias y activaciones para que los paraguayos vivan la emoción del torneo a lo largo del país.

Como parte de la campaña, Michelob Ultra y Pilsen acompañarán una amplia red de Watch Parties organizadas por bares, restaurantes y espacios asociados en distintos puntos del país, invitando a los aficionados a compartir con otros fanáticos, vivir la emoción de cada partido y disfrutar de promociones exclusivas durante toda la competencia.

Las Watch parties asociadas a la iniciativa tendrán presencia durante toda la Copa del Mundo en más de 300 puntos de encuentro distribuidos en todo el país.

La propuesta llegará a Asunción y el área metropolitana, así como a Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, Villarrica, Caaguazú, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, Santaní, Santa Rita, San Juan Nepomuceno y otras localidades del interior, permitiendo que más paraguayos puedan reunirse para alentar juntos durante cada partido.

Quienes quieran sumarse podrán conocer los espacios habilitados y las distintas actividades a través de las redes sociales de @cervepar, donde se compartirá la agenda de eventos durante toda la competencia.

Entre las principales activaciones impulsadas por las marcas se encuentra MUL Arena, el nuevo punto de encuentro de Michelob Ultra para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El espacio abre hoy sus puertas y ofrecerá transmisiones en vivo de los partidos, experiencias de marca y propuestas de entretenimiento diseñadas para acompañar a los aficionados durante toda la competencia.

“Los bares siempre han sido mucho más que lugares para disfrutar una cerveza. Son espacios donde las personas conectan, celebran y viven experiencias inolvidables”, destacó Hugo Alonso, director de Asuntos Corporativos y Legales de Cervepar.

“Durante el Mundial, esa magia se multiplica y convierte a estos lugares en espacios donde desconocidos se hacen amigos, los goles se festejan en conjunto y se crean recuerdos que trascienden el deporte", agregó.

En tanto Pilsen, cerveza oficial de la Albirroja, acompaña el esperado regreso de la Selección Paraguaya a una Copa del Mundo a través de la Casa Albirroja (@casaalbirroja), un fan zone desarrollado junto a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Este espacio será en uno de los principales puntos de encuentro para los hinchas durante el Mundial donde Pilsen contará con su Bodega Cabalera, un lugar especialmente preparado para ofrecer productos de la marca, artículos esenciales para la previa de cada partido y experiencias vinculadas a la pasión por la selección.

La Casa Albirroja albergará la transmisión de los encuentros de Paraguay, comenzando con el debut frente a Estados Unidos este viernes 12 de junio, seguido de los compromisos ante Turquía el 19 de junio y posteriormente frente a Australia el 25 de junio.

Se espera que más de 10.000 personas asistan en cada jornada para acompañar y alentar juntos a la Albirroja.

Asimismo, las personas podrán disfrutar de espacios interactivos, una terraza temática con un recorrido inspirado en los rituales paraguayos previos a los partidos decisivos, zonas para fotografías y experiencias diseñadas para celebrar el regreso de Paraguay al escenario más importante del fútbol mundial.

Además de las Watch parties, la propuesta de Cervepar está acompañada con la posibilidad de acceder a más de 20.000 artículos promocionales distribuidos en más de 1.000 puntos de venta en todo el país, acercando a los consumidores productos y experiencias vinculadas a la campaña mundialista que incluyen pilusos, banderas, bolsos, vasos y bufandas, entre otras.

La iniciativa de Cervepar se inspira en esas experiencias que forman parte de la cultura futbolera y que difícilmente pueden replicarse en otro entorno: el abrazo espontáneo tras un gol, la emoción compartida durante un himno, la tensión de una jugada decisiva o la celebración que une a personas que, hasta ese momento, no se conocían.

Bajo esta premisa, Cervepar invita a los paraguayos a vivir cada partido rodeados de otros fanáticos, reafirmando que los bares son mucho más que lugares para ver fútbol, son espacios donde nacen las mejores historias del Mundial y donde cada brindis se convierte en parte de un recuerdo inolvidable.