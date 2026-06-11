Santa Clara lanzó nuevo Plan Deportista Paraguay

Este producto nació con el objetivo de proteger la salud de personas aficionadas y profesionales de todas las disciplinas deportivas, brindando una cobertura médica integral, adaptada a sus necesidades específicas y a un costo accesible.

El Plan Deportista Paraguay surge como una respuesta concreta a un segmento en constante crecimiento que prioriza el bienestar físico y el entrenamiento, pero que suele encontrar limitaciones en las coberturas convencionales al momento de tratar lesiones. La propuesta se destaca por incorporar una cobertura especial en: cirugías por fracturas, ligamento cruzado, fisioterapia, hidroterapia, onda de choque, reeducación postural y más.

Para más información sobre las condiciones del plan, los interesados pueden comunicarse al 0974 711 000 o ingresar a www.santaclara.com.py.