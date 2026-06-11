Empresariales
11 de junio de 2026 a la - 01:00

Santa Clara lanzó nuevo Plan Deportista Paraguay

Equipo de Santa Clara Medicina Prepaga.
Equipo de Santa Clara Medicina Prepaga.GENTILEZA

En un contexto en el que el deporte y la pasión por la Albirroja inspiran un espíritu de superación colectiva, Santa Clara Medicina Prepaga presentó de manera oficial su nuevo “Plan Deportista Paraguay”.

Por ABC Color

Este producto nació con el objetivo de proteger la salud de personas aficionadas y profesionales de todas las disciplinas deportivas, brindando una cobertura médica integral, adaptada a sus necesidades específicas y a un costo accesible.

El Plan Deportista Paraguay surge como una respuesta concreta a un segmento en constante crecimiento que prioriza el bienestar físico y el entrenamiento, pero que suele encontrar limitaciones en las coberturas convencionales al momento de tratar lesiones. La propuesta se destaca por incorporar una cobertura especial en: cirugías por fracturas, ligamento cruzado, fisioterapia, hidroterapia, onda de choque, reeducación postural y más.

Para más información sobre las condiciones del plan, los interesados pueden comunicarse al 0974 711 000 o ingresar a www.santaclara.com.py.