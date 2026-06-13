Chevrolet Sonic desembarca en el país con tecnología y diseño

Chevrolet amplió su portafolio en Paraguay con la presentación oficial del nuevo Sonic, un SUV compacto desarrollado para responder a las nuevas demandas de movilidad, conectividad y seguridad.

El lanzamiento se realizó en el showroom de Tema Automotores, donde clientes, directivos e invitados especiales pudieron conocer de cerca las características del modelo.

El nuevo Sonic incorpora un motor 1.0 Turbo Flex de 115 caballos de fuerza y transmisión automática de seis velocidades, ofreciendo un equilibrio entre desempeño, eficiencia y confort para el uso urbano y familiar. Uno de sus principales diferenciales es el equipamiento de seguridad, que incluye seis airbags, control electrónico de estabilidad, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, asistencia de mantenimiento de carril, detección de peatones e indicador de punto ciego.

La conectividad ocupa un lugar central en la propuesta. El vehículo cuenta con pantalla multimedia táctil de 11 pulgadas, tablero digital de 8 pulgadas, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, Wi-Fi nativo, cargador inalámbrico y el sistema OnStar integrado. Además, permite el encendido remoto mediante la aplicación MyChevrolet.

En el apartado estético, el modelo se destaca por sus faros full led, llantas de aleación de 17 pulgadas y terminaciones premium en cuero. Con este lanzamiento, Chevrolet refuerza su apuesta por ofrecer vehículos cada vez más innovadores y adaptados a las nuevas tendencias del mercado automotor paraguayo.