Gonzalito abrió una nueva tienda en la Avda. Artigas

La inauguración representa un nuevo paso en el crecimiento de la firma, que este año ya habilitó dos puntos de atención como parte de su plan de fortalecimiento comercial.

La nueva sucursal fue concebida para ofrecer una experiencia más cercana y completa a los consumidores que diariamente interactúan con la marca a través de sus canales digitales.

Además de facilitar el retiro de compras, el local permitirá acceder a asesoramiento personalizado y conocer de primera mano la amplia variedad de productos disponibles.

Como integrante del Grupo NGO, Tiendas Gonzalito se define como una marca joven, dinámica e innovadora, enfocada en brindar soluciones accesibles para los hogares paraguayos.

Su propuesta combina productos de marcas reconocidas, entregas en menos de 24 horas, mínimos requisitos de compra, aprobación rápida y planes de financiamiento adaptados a diferentes necesidades.

Desde la empresa destacaron que cada apertura responde a un propósito que va más allá del crecimiento comercial, ya que también contribuye a la generación de empleo y al desarrollo de las comunidades donde opera.

Con presencia cada vez mayor en distintas ciudades del país, la firma adelantó que analiza nuevas aperturas para seguir ampliando su alcance y fortalecer su vínculo con los consumidores paraguayos.

Para conocer más de la empresa, los interesados pueden visitar las redes sociales de @tiendasgonzalito o comunicarse al WhatsApp 0974 918 470.