Personal inaugura nueva sede en Pilar y expande sus servicios

La nueva oficina fue habilitada con el objetivo de brindar una atención más cercana, ágil y eficiente a los usuarios de telefonía móvil, internet por fibra óptica y televisión a través de la plataforma Flow.

La apertura forma parte de la estrategia de fortalecimiento comercial de la compañía y de su apuesta por seguir ampliando el acceso a soluciones tecnológicas de calidad en el interior del país.

Durante el acto de inauguración, el gerente regional Sur de Personal, Jorge Chamorro, destacó que la empresa viene acompañando la evolución tecnológica de la región desde hace varios años.

Recordó que la compañía inició sus operaciones en Pilar con los servicios de telefonía móvil y posteriormente incorporó nuevas soluciones como internet por fibra óptica y televisión para el hogar.

Chamorro señaló además que uno de los principales objetivos de la firma es continuar expandiendo la cobertura de fibra óptica hacia más localidades de Ñeembucú, permitiendo que cada vez más hogares, comercios y empresas accedan a conexiones de alta velocidad y servicios digitales de última generación.

Con esta nueva infraestructura, Personal busca optimizar la experiencia de sus clientes y consolidar su liderazgo en el mercado de las telecomunicaciones.

La inversión se enmarca en un contexto de creciente digitalización de la economía y de una mayor necesidad de conectividad para actividades vinculadas al trabajo, la educación, los negocios y el entretenimiento, impulsando así el desarrollo tecnológico de la región.