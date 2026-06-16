Motorola renueva su portafolio premium con IA, diseño y conectividad

Motorola anunció la llegada al mercado paraguayo de una nueva generación de dispositivos que refuerzan su estrategia en los segmentos premium y de gama media. La renovación incluye los nuevos motorola razr fold, razr 70 ultra y razr 70, el flamante motorola edge 70 pro, los smartphones moto g max y moto g47, además de los auriculares moto buds 2 plus y moto buds 2.

La gran apuesta de la marca está centrada en la integración de inteligencia artificial, diseño innovador y experiencias personalizadas. En el segmento premium, la nueva familia razr incorpora avances en productividad, fotografía y asistencia inteligente, manteniendo el formato plegable que caracteriza a la línea y sumando mejoras en potencia, autonomía y experiencia de uso.

Por su parte, el nuevo motorola edge 70 pro se convierte en el primer dispositivo desarrollado bajo el concepto Collections by Motorola, una propuesta que busca fusionar tecnología, estilo y diseño como elementos centrales de la experiencia del usuario. A esto se suma la FIFA World Cup 26 Collection, una edición especial inspirada en la máxima cita del fútbol mundial.

La renovación también alcanza a la familia moto g con los nuevos moto g max y moto g47, equipos orientados a quienes buscan cámaras avanzadas, gran duración de batería, resistencia y conectividad en un segmento más accesible.

En materia de accesorios, Motorola presentó los nuevos moto buds 2 plus, desarrollados con tecnología Sound by Bose, y los moto buds 2, diseñados para ofrecer una experiencia de audio inmersiva, llamadas más nítidas y una integración fluida con el ecosistema de dispositivos de la marca.

Con este lanzamiento, Motorola fortalece su presencia en Paraguay con un portafolio que abarca desde smartphones plegables de última generación hasta soluciones de entretenimiento y conectividad, respondiendo a una demanda cada vez mayor de dispositivos inteligentes, personalizados y conectados.