Ochsi celebró la tradicional fiesta de San Juan

El evento convocó a una multitud que colmó el recinto y celebró con entusiasmo una de las expresiones culturales más arraigadas de nuestra identidad nacional.

La propuesta gastronómica se destacó como uno de los pilares de la jornada, ofreciendo una exquisita selección de comidas típicas elaboradas con productos Ochsi, que conquistaron los paladares de todos los asistentes.

La celebración también estuvo marcada por los juegos tradicionales que fueron acompañados de premios que aportaron más emoción a la fiesta.

A su vez, el conjunto artístico Tetãgua Kyre’y resaltó en el escenario mediante la danza paraguaya, infaltable en el tradicional San Juan Ára.

Además, como broche de oro, el grupo Tierra Adentro ofreció un concierto en vivo que encendió al público, coronando la noche con una actuación llena de energía.

De este modo, la fiesta de San Juan de Ochsi reafirma su lugar como un evento de profundo valor cultural, donde la tradición paraguaya se mantiene viva en una de las celebraciones más queridas de nuestro país.