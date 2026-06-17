Nextar obtiene galardón latinoamericano

El reconocimiento fue otorgado al caso Petrobras Premmia: Transformando la experiencia del cliente de estaciones de servicio en Paraguay, que muestra la evolución del programa de fidelización Premmia hacia un ecosistema integral de relacionamiento digital centrado en el cliente.

La propuesta presentada por Nextar fue seleccionada entre iniciativas de organizaciones de Argentina, Brasil, Colombia, México y Chile, destacándose por su capacidad para integrar datos, automatización, personalización y múltiples canales de interacción en una estrategia orientada a mejorar la experiencia de los consumidores.

Premmia evolucionó desde un programa tradicional de beneficios hacia una plataforma que combina fidelización, comunicación personalizada, medios de pago digitales y atención omnicanal.