Toyotoshi lanzó nueva RAV4 y bZ4X 100% eléctrica de Toyota

La presentación se enmarcó en la visión global Beyond Zero, una iniciativa que refleja el compromiso de Toyota de ir más allá de la meta de cero emisiones, impulsando soluciones de movilidad que generen un impacto positivo para las personas, las comunidades y el medioambiente.

Durante la velada, la marca compartió su estrategia de electrificación y su visión sobre el futuro de la movilidad sostenible en Paraguay.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue la nueva Toyota RAV4, un modelo que ha sido referente mundial dentro del segmento SUV y que ahora se renueva incorporando mejoras en diseño, tecnología, eficiencia y experiencia de conducción. Su evolución reafirma el liderazgo de Toyota en el desarrollo de vehículos electrificados y adaptados a las necesidades de los conductores paraguayos.

El momento más esperado llegó con la develación del nuevo Toyota bZ4X, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca en Paraguay. Este modelo representa un hito para el mercado local, incorporando una propuesta de movilidad cero emisiones respaldada por décadas de experiencia en electrificación. El bZ4X combina diseño vanguardista, tecnología de última generación, altos estándares de seguridad y una experiencia de conducción silenciosa y eficiente.

Los nuevos modelos ya se encuentran exhibidos en la casa central del Grupo Toyotoshi y para más información, los interesados pueden visitarlos o contactar a la Central Toyotoshi al 021 619 00 00 vía llamada telefónica o WhatApp.