Universidad Americana: 8ª edición del MUN-UA

Bajo el lema “El agua nos une, la diplomacia nos guía”, esta edición propone como eje central el fortalecimiento del acceso al agua potable y saneamiento en comunidades vulnerables en el marco del desarrollo sostenible, con énfasis en el derecho humano al agua y saneamiento.

El MUN-UA tiene como objetivo fortalecer las competencias académicas y profesionales de los estudiantes mediante la simulación de órganos de las Naciones Unidas, promoviendo habilidades como la diplomacia, negociación, liderazgo, oratoria y análisis de problemáticas globales vinculadas al desarrollo sostenible.

La actividad impulsa la participación de los estudiantes en debates académicos internacionales; la elaboración de resoluciones y documentos de posición, y la vinculación entre la academia y organismos nacionales e internacionales.