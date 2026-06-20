Gala sinfónica solidaria para Fundación Florencia

El show será el jueves 23 de julio en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Ernesto Estigarribia Mussi, y tendrá como artista invitada a la reconocida cantante Andrea Valobra.

El objetivo es recaudar fondos para fortalecer los programas de detección temprana, provisión de tecnología, acompañamiento integral con terapia auditiva-verbal y formación en hipoacusia infantil para familias y profesionales que realiza la Fundación Florencia, que desde 2019 trabaja en Paraguay promoviendo el acceso a una vida sonora plena, impulsando iniciativas que acompañan a niños, familias y profesionales vinculados a la inclusión auditiva.

Las entradas serán limitadas. Más información en los canales oficiales de Fundación Florencia.