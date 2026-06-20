Empresariales
20 de junio de 2026 a la - 01:00

Gala sinfónica solidaria para Fundación Florencia

María Luisa Rosi, Albert da Costa, Magalí Cáceres, Techi Velilla y Gabriela Mendoza.
María Luisa Rosi, Albert da Costa, Magalí Cáceres, Techi Velilla y Gabriela Mendoza.SILVIO ROJAS

Fundación Florencia presenta “Sinfonía de película”, una gala sinfónica solidaria que invita al público a redescubrir las bandas sonoras más icónicas del cine en su forma más pura: la orquesta en vivo.

Por ABC Color

El show será el jueves 23 de julio en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Ernesto Estigarribia Mussi, y tendrá como artista invitada a la reconocida cantante Andrea Valobra.

El objetivo es recaudar fondos para fortalecer los programas de detección temprana, provisión de tecnología, acompañamiento integral con terapia auditiva-verbal y formación en hipoacusia infantil para familias y profesionales que realiza la Fundación Florencia, que desde 2019 trabaja en Paraguay promoviendo el acceso a una vida sonora plena, impulsando iniciativas que acompañan a niños, familias y profesionales vinculados a la inclusión auditiva.

Las entradas serán limitadas. Más información en los canales oficiales de Fundación Florencia.