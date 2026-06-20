Empresariales
20 de junio de 2026 a la - 01:00

La empresa Ximex recibió 20 nuevos Volksbus de Diesa

La nueva flota impactará en la calidad del transporte público.
La nueva flota impactará en la calidad del transporte público.Gentileza

Diesa, importador exclusivo de Volkswagen Camiones y Buses en Paraguay, entregó una moderna flota de 20 buses urbanos Volksbus 17.230 a la empresa Ximex, perteneciente al Grupo Santaniana.

Por ABC Color

Esta renovación de flota impactará directamente en la calidad del servicio, ofreciendo viajes mucho más confortables y seguros para los usuarios de Central y el Bajo Chaco.

El acto de entrega se llevó a cabo en la sede de la empresa de transporte en Villa Elisa.

En representación de Diesa participaron Sophia Carrizosa, gerente administrativa y financiera, e Isidro Melgarejo, gerente de Volkswagen Camiones y Buses; mientras que Ximex estuvo representada por su director, Miguel García.

“El costo-beneficio de la marca es insuperable y el mayor beneficiado es el pasajero, que podrá viajar con mayor comodidad, seguridad y humanidad”, destacó Sophia Carrizosa durante el evento.

Por su parte, Isidro Melgarejo añadió que estos buses “aportan más valor: más tecnología, más robustez y más eficiencia”.

Son buses que se destacan por su potencia y versatilidad para operaciones de transporte de Alta Exigencia.

La incorporación de estas unidades de última generación (año de fabricación 2026, modelo 2027) se traduce en mejoras tangibles para el día a día de los usuarios.

Ximex, fundada en 2011 y parte del Grupo Santaniana, eleva su flota de 56 buses operativos (51 de ellos ya en la categoría diferencial) a 76.

Las nuevas unidades reforzarán de inmediato los siguientes recorridos de ida y vuelta, entre Mariano Roque Alonso – Asunción, Limpio Salado – Asunción, Limpio Colonia – Asunción y Villa Hayes – Asunción. El respaldo está a cargo de la red de Servicios Diesa.