La empresa Ximex recibió 20 nuevos Volksbus de Diesa

Esta renovación de flota impactará directamente en la calidad del servicio, ofreciendo viajes mucho más confortables y seguros para los usuarios de Central y el Bajo Chaco.

El acto de entrega se llevó a cabo en la sede de la empresa de transporte en Villa Elisa.

En representación de Diesa participaron Sophia Carrizosa, gerente administrativa y financiera, e Isidro Melgarejo, gerente de Volkswagen Camiones y Buses; mientras que Ximex estuvo representada por su director, Miguel García.

“El costo-beneficio de la marca es insuperable y el mayor beneficiado es el pasajero, que podrá viajar con mayor comodidad, seguridad y humanidad”, destacó Sophia Carrizosa durante el evento.

Por su parte, Isidro Melgarejo añadió que estos buses “aportan más valor: más tecnología, más robustez y más eficiencia”.

Son buses que se destacan por su potencia y versatilidad para operaciones de transporte de Alta Exigencia.

La incorporación de estas unidades de última generación (año de fabricación 2026, modelo 2027) se traduce en mejoras tangibles para el día a día de los usuarios.

Ximex, fundada en 2011 y parte del Grupo Santaniana, eleva su flota de 56 buses operativos (51 de ellos ya en la categoría diferencial) a 76.

Las nuevas unidades reforzarán de inmediato los siguientes recorridos de ida y vuelta, entre Mariano Roque Alonso – Asunción, Limpio Salado – Asunción, Limpio Colonia – Asunción y Villa Hayes – Asunción. El respaldo está a cargo de la red de Servicios Diesa.