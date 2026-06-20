Quimfa patrocinó ADA Review Paraguay 2026

La actividad reunió a profesionales de la salud interesados en la actualización continua en diabetes, obesidad, enfermedad hepática metabólica y riesgo cardiometabólico.

Durante la jornada se desarrollaron exposiciones científicas de alto nivel, enfocadas en los avances más relevantes presentados en New Orleans y su aplicación en la práctica médica local. El encuentro contó con la coordinación del Dr. Andrés Giménez y la participación de destacadas especialistas nacionales.

Los temas abordados fueron la terapéutica actual y futura del MASLD, a cargo de la Dra. Geraldine Romero; el Nuevo Consenso ADA/EASD 2026: cómo tomar decisiones en diabetes tipo 2, presentado por la Dra. Griselda Sosa y más.