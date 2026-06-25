Copa del Mundo: Michelob Ultra premió a jugadores superiores

El citado premio es entregado al futbolista que haya demostrado el mejor desempeño dentro del campo de juego, celebrando no solo su talento y rendimiento, sino también aquellos momentos que inspiran a los aficionados.

La elección del ganador está en manos de los fanáticos. Por este motivo, durante cada partido, entre el entretiempo y el pitazo final, los aficionados pueden ingresar a la plataforma oficial de FIFA Play Zone y votar por el jugador que consideran tuvo la actuación más sobresaliente.

Los usuarios pueden revisar el listado de futbolistas participantes, filtrar por equipo o posición y emitir su voto. El jugador que reciba la mayor cantidad de votos es reconocido al finalizar el encuentro con el “Superior Player of the Match Trophy”, presentado por Michelob Ultra.

Tras el encuentro entre Turquía y Paraguay, el exnadador olímpico paraguayo, Renato Prono, fue el encargado de entregar trofeo. El mismo fue entregado al futbolista paraguayo, Matías Galarza, quien fue elegido por los aficionados como la figura del partido, luego de haber anotado el tanto que marcó la diferencia ante los otomanos.

De esta forma, la Selección Paraguaya logró sacar a relucir la garra guaraní en un partido intenso y disputado, consiguiendo un resultado que le permite llegar con ilusión al duelo frente a Australia, donde buscará definir su clasificación dentro del Grupo D.

La distinción entregada por Michelob Ultra representa el reconocimiento de miles de aficionados alrededor del mundo que destacaron la actuación individual del jugador paraguayo durante el encuentro.